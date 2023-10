Conheça os foguetes Qassam, que Israel diz terem atingido hospital na Faixa de Gaza

Um foguete Qassam, sem sistema de direcionamento, é o mais provável responsável pela explosão que destruiu o hospital Al-Ahli, na noite desta terça-feira, 17, na Faixa de Gaza. Fragmentos da arma, utilizada pelo grupo terrorista Hamas desde 2001, teriam sido encontrados nas ruínas do complexo médico, de acordo com fontes do serviço de inteligência de Israel.

Os foguetes Qassam têm várias versões com alcances de 10 km, 45 km, 80 km e 160 km.

Desenvolvidos por Tito Massud e Jidal Farah, foram montados para ser intencionalmente simples, fáceis de manusear. Os primeiros eram feitos com tubos de encanamento.