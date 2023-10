Comunicado do Business Wire :Starr Insurance

"Ao longo da nossa história de mais de um século na gestão de riscos internacionais, infelizmente já testemunhámos violência desenfreada antes, mas raramente com tanto desrespeito pela santidade da vida humana. Devemos ter clareza diante de tão grande mal. As ações do Hamas não devem ser confundidas com as aspirações legítimas de liberdade de quaisquer grupos civilizados. São um crime contra a humanidade.

"A Starr Insurance condena inequivocamente as atrocidades brutais perpetradas pelo Hamas contra israelenses inocentes no sábado, 7 de outubro de 2023, bem como o contínuo cativeiro de reféns levados.

"A Starr apoia o Estado de Israel no cumprimento do seu direito e dever de proteger seus cidadãos. Também apoiamos os povos de todo o Oriente Médio que buscam liberdade e oportunidades livres de violência, intolerância e desrespeito pela dignidade humana."

Sobre a Starr Insurance

