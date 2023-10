Comunicado do Business Wire :SD Association

A SD Association (SDA) anunciou hoje a mais nova evolução dos cartões de memória SD Express, que dobra a velocidade do cartão de memória microSD Express em até 2 GB/s, além de quatro novas Classes de velocidade do SD Express, a fim de garantir níveis mínimos de desempenho sequencial na nova especificação SD 9.1, incluindo suporte ao acesso multistream e Gerenciamento térmico e de energia, garantindo o desempenho ideal. O SD 9.1 ajuda os consumidores a identificar o cartão certo para seu dispositivo, bem como oferece aos fabricantes novas ferramentas para garantir o nível mínimo de desempenho dos cartões de memória SD Express, e possui meios de guiar os consumidores sobre quais tipos de cartões garantirão operações de aplicação específicas.

A última geração de microSD Express usa a interface PCIe, que entrega 1.969 megabytes por segundo (MB/s), quase 2 gigabytes por segundo (GB/s) de velocidade, usando a via PCIe Gen4 x1 conforme definido na última atualização da especificação da versão 8 do microSD Addendum. O microSD Express foi apresentado com a velocidade máxima de 985 MB/s de taxa de transferência de dado, e o protocolo de camada superior MVMe na especificação SD 7.1. O aumento na velocidade oferece aos criadores de produtos mais opções de armazenamento e desempenho de nível SSD para uma variedade de dispositivos com limite de tamanho que requerem um armazenamento de fácil reparação ou que possa ser atualizado.

As Classes de velocidade SD Express são usadas exclusivamente em cartões de memória SDXC, SDUC, microSDXC e microSDUC, oferecendo o barramento SD Express. Alterações na tecnologia de memória precisam definir as velocidades, à medida que a tecnologia flash NAND continua evoluindo. O SD Express é a evolução mais significativa do SD desde seu surgimento em 2000. Ele atende as novas e crescentes necessidades do mercado de atender aos crescentes requisitos de desempenho de controladores, memórias e outras interfaces de aplicação. O SD Express pode atender totalmente a quase todos os casos de uso que demandam cartões de memória removíveis ou semirremovíveis com velocidade elevada, e é ideal para atender ao crescente número de leis de Direito ao Reparo.

"Ao definir os padrões mínimos de desempenho sequencial garantido para os cartões de memória SD Express, o SDA ajuda tanto os fabricantes de dispositivos quanto os consumidores a garantir os melhores registros e reprodução de todos os tipos de conteúdo", disse Hiroyuki Sakamoto, presidente da SDA. "Nós dobramos a velocidade do microSD Express para 2 GB/s a fim de oferecer aos fabricantes de produtos mais opções de armazenamento capazes de lidar com os usos mais exigentes de armazenamento, o que torna os cartões de memória SD Express uma escolha convincente e ecológica, facilitando o reparo e a atualização dos dispositivos."

Novos recursos

A fim de otimizar o uso da classe de velocidade do SD Express em vários níveis de energia e condições térmicas, aproveitando as especificações NVMe, o cartão de memória SD Express agora oferece várias configurações de Gerenciamento de Energia por meio de valores de Energia Máxima (MP, Maximum Power). O cartão consome energia até um dos valores de MP definidos pelo dispositivo host para gerenciar as temperaturas do cartão. Os cartões de memória SD Express usam um novo dispositivo de Gerenciamento Térmico no qual o cartão indica um grupo de limites térmicos específicos. O dispositivo host pode então definir parâmetros de Gerenciamento Térmico para o cartão de acordo com a classe alvo e o modo de barramento PCIe selecionado, tal como um valor de MP para o gerenciamento de energia.

A especificação SD 9.1 define as regras de acesso exigidas para garantir o desempenho mínimo definido da interface PCI/NVMe nos cartões SD Express, incluindo o acesso multistream de até oito streams.