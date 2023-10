Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

"A melhor classificação da Moody's é uma prova da força e da liderança da empresa em tecnologia de risco", disse Sidhartha Dash, pesquisador-chefe da Chartis Research. "Os melhores dados e análises da categoria, a amplitude da cobertura de riscos e a participação no mercado impulsionam seu sucesso contínuo. A Moody's continua a oferecer soluções de risco integradas líderes de mercado que ajudam empresas de setores como serviços financeiros, seguros e corporações a identificar e abordar riscos multidimensionais."

Os vencedores de 2024 do principal relatório da Chartis Research, o RiskTech100, são selecionados por meio de um processo de quase um ano de briefings de fornecedores e discussões com compradores e usuários finais de tecnologia de risco. Os diretores de pesquisa e analistas líderes da Chartis Research tomaram então as decisões finais.

A Chartis Research é a principal provedora de pesquisa e análise sobre o mercado global de tecnologia de risco. Seu objetivo é apoiar empresas que impulsionam o desempenho empresarial por meio da melhoria da gestão de risco, governança corporativa e conformidade. A Chartis se esforça para ajudar os clientes a tomar decisões informadas sobre tecnologia e negócios, fornecendo análises aprofundadas e conselhos práticos sobre praticamente todos os aspectos da tecnologia de risco.

Para obter mais informações sobre inovação e tecnologia da Moody's, acesse Moodys.com/Innovation.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's (NYSE: MCO) é uma empresa global de avaliação de risco integrada que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Seus dados, soluções analíticas e percepções ajudam os responsáveis pela tomada de decisões a identificar oportunidades e gerenciar os riscos de fazer negócios com terceiros. Acreditamos que maior transparência, decisões mais fundamentadas e acesso justo às informações abrem as portas para o progresso compartilhado. Com cerca de 14.500 funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com conhecimento local e mais de um século de experiência nos mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about.

Fonte: Moody's Corporation Investor Relations Ticker: MCO

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231019608182/pt/

Contato

Para Moody's: SHIVANI KAK Relações com Investidores +1 212-553-0298 [email protected] OU JOE MIELENHAUSEN Comunicações +1 212-553-1461 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.