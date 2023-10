Comunicado do Business Wire :FEELM

No recente Fórum Global sobre Tabaco e Nicotina em Seul, o Diretor de Estratégia da SMOORE e Chefe de Equipe da FEELM, Rex Zhang, falou no grupo de discussão "Uma Atualização de Pesquisa e Inovação sobre NGPs" e ofereceu uma atualização sobre pesquisa e inovação referente ao compromisso da FEELM. Rex, Chefe de Estratégia Global da SMOORE e da função de marketing de sua divisão de vaping, FEELM, detalhou os avanços da FEELM em sustentabilidade e uso de líquidos para cigarros eletrônicos. "As soluções da FEELM reduziram a quantidade de materiais de lítio em seus produtos de vape, enquanto aumentaram a vida útil de seus produtos, reduzindo assim o impacto ambiental dos vapes descartáveis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Isso nos ajudará a criar produtos que agreguem mais valor aos usuários, durem mais, quase dobrando o tempo antes de ser descartados. Enquanto isto, também estamos usando menos materiais para produzi-los, de modo que no momento do descarte o impacto ambiental total seja menor", disse.

Demonstrando o compromisso da FEELM em prevenir o vaping por menores, Zhang compartilhou diversas soluções de bloqueio infantil da FEELM Max. "Uma vez que um usuário adulto largue o vape e não o use por um tempo, o atomizador será bloqueado automaticamente", explicou. "Se uma criança tentar usá-lo a seguir, o dispositivo não produzirá vapor. Para reativar o dispositivo, um usuário adulto deve inalar rapidamente três vezes em dois segundos." Além disto, atualizou Rex, a FEELM também vem trabalhando com alguns clientes para desenvolver bloqueios para crianças que sejam perfeitos, como funções Bluetooth. Rex também comentou sobre a importância da conformidade regulatória e da experiência do usuário. Ele expressou confiança de que a ciência demonstraria o potencial dos dispositivos eletrônicos com nicotina como ferramentas de redução dos danos do tabaco. No futuro, os esforços de inovação da FEELM continuarão aprimorando o uso de líquidos para cigarros eletrônicos. Rex explicou. "É nosso pensamento interno; o motor que nos impulsiona a chegar mais longe." Ele continuou: "A força motriz por trás de nossa inovação é melhorar vidas. Acredito que com esta filosofia no centro de tudo o que fazemos, a inovação seguirá no rumo correto e os parceiros certos irão gravitar até nós." FEELM

Como principal marca tecnológica da SMOORE, a FEELM é líder mundial em oferecer soluções de sistemas fechados de vape. Ao aproveitar o poder da tecnologia de aquecimento de bobina cerâmica e da autêntica tecnologia de reprodução de sabores, a FEELM combina inovação e produtos eletrônicos para oferecer a melhor sensação e uma experiência de vaping de alto nível. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

