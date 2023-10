Comunicado do Business Wire :Eiwa and Sentera

As empresasEiwa e Sentera anunciaram hoje que firmaram um acordo de colaboração e distribuição. Nos termos do acordo, a Eiwa licenciará a tecnologia de analítica de drones da Sentera. Estes produtos analíticos estarão disponíveis na biblioteca de analíticas do Eiwa Vault, para seus clientes de pesquisa e produção de campo nos Estados Unidos e América do Sul. A tecnologia ajudará a coletar uma série de dados de vários cultivos durante a safra.

"Através deste acordo, os usuários da Eiwa terão acesso aos produtos analiticos lideres de mercado da Sentera e em contrapartida a Sentera abre um novo e empolgante canal de distribuição de seus conhecimentos aos profissionais do agro mundialmente", disse Brian Wenngatz, CEO da Sentera. "Os usuários terão acesso de forma integrada às análises de processamento de imagens de drone da Sentera pela plataforma de gestão de dados integrada da Eiwa. Nosso acordo com a Eiwa deve acelerar a adoção de análises com base em imagens de drone, baixando custos, melhorando a qualidade dos dados e aumentando eficiência da captura de dados e análises para os usuários."