Comunicado do Business Wire :Cloudflare, Inc.

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), empresa líder em nuvem de conectividade, anunciou hoje sua expansão no mercado mexicano como parte do seu compromisso na América Latina. O México representa uma presença cada vez maior da equipe da Cloudflare, com investimento na infraestrutura local e foco em clientes e parceiros na região. A equipe da Cloudflare no México ajudará a empresa a adquirir e oferecer suporte a clientes, aumentar o reconhecimento da marca e recrutar novos talentos. A empresa investiu pela primeira vez no país em 2014, quando expandiu sua rede para a América Latina, e desde então tem disponibilizado sua infraestrutura aos usuários da região.

"Os países latino-americanos possuem algumas das maiores populações digitais do mundo e temos visto importantes inovações e negócios nascidos no México. Há quase uma década, a Cloudflare investe na América Latina, implementando sua infraestrutura na região", disse Michelle Zatlyn, cofundadora, presidente e COO da empresa. "Em todos os setores, a segurança cibernética e as operações de expansão estão na vanguarda. Com nossos serviços líderes em nuvem de conectividade, nossa equipe no México está comprometida em equipar nossos clientes e aprofundar nossas parcerias a nível local."

Com quase 20% da operação da web atualmente na rede da Cloudflare, a empresa identificou e mitigou ataques em todo o México, garantindo que essas propriedades da internet permaneçam acessíveis e funcionem rapidamente mesmo em meio a ataques. As ameaças à segurança cibernética em todos os níveis, desde phishing a ataques DDoS, têm como alvo empresas de todos os tipos e portes. No terceiro trimestre de 2023, a Cloudflare bloqueou em média 115 milhões de ameaças cibernéticas diariamente no México. Ao analisar os setores em toda a região, as principais indústrias visadas incluem Telecomunicações, Vestuário e moda, Bens de consumo, Criptomoedas e Pessoal e recrutamento.