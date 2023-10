Bullrich conclui campanha na Argentina e promete acabar com 'corrupção kirchnerista'

A candidata conservadora Patricia Bullrich encerrou nesta quinta-feira (19) sua campanha para as eleições presidenciais argentinas de domingo, com ataques à "corrupção" do peronismo no poder e às propostas antissistema do libertário Javier Milei, favorito nas pesquisas.

"Chega de gestores da pobreza. Chega de piquetes. Chega de programas eternos. Os programas vão ter tempo, vão ser formados e vão funcionar", afirmou, em referência às ajudas sociais do Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A candidata denunciou a "pornografia brutal" e a "corrupção kirchnerista" em Lomas de Zamora, um bastião do peronismo a 30 Km de Buenos Aires, marcado pelo escândalo envolvendo um importante funcionário provincial, que foi flagrado em um iate de luxo em Marbella, na Espanha, com uma famosa modelo, quando deveria estar trabalhando.