Boris Becker anuncia que é o novo treinador de Holger Rune

O ex-tenista alemão Boris Becker anunciou no canal Eurosport nesta quinta-feira (19) que é o novo treinador do jovem dinamarquês Holger Rune, atual número 6 do mundo.

"Sou o novo treinador de Holger Rune, ele é um diamante bruto a ser lapidado", disse Becker, de 55 anos.

"Estamos em contato há algum tempo, estou orgulhoso por ele ter me escolhido", acrescentou o alemão, que trabalha como comentarista desde que deixou a prisão, em dezembro.