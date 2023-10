Ajuda humanitária aguarda na passagem de Rafah, entre Egito e Gaza

No posto de fronteira de Rafah, entre o Egito e a Faixa de Gaza, os egípcios reparam os danos provocados pelos bombardeamentos israelenses para permitir a passagem dos caminhões de ajuda humanitária anunciados por Washington e pelo Cairo.

Quase 150 caminhões esperam em Rafah há vários dias, segundo várias testemunhas.

Os veículos transportam a ajuda que chega do Egito ou do mundo em aviões que pousam no aeroporto de Al Arish, capital da província egípcia do norte do Sinai, a quase 40 quilômetros de Rafah.