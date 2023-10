Zenyk, o coveiro ucraniano que 'traz os heróis para casa'

Diariamente, Zenyk e seu cão, Nyk, percorrem o caminho de Donbass, na frente leste, até Dnipro para retirar os corpos dos soldados ucranianos mortos em combate.

Em um pequeno caminhão frigorífico branco com o logotipo das "Forças Armadas Ucranianas", Zenyk, um recruta de 51 anos que preferiu não dar seu sobrenome, vai, ao amanhecer, coletar os corpos de um necrotério militar na região oriental de Donetsk.

Trata-se de uma pequena casa discreta, sem sinalização visível, isolada à beira da estrada e com um antigo galpão fechado e refrigerado. As sacolas plásticas brancas e pretas que contêm os corpos estão colocadas no chão de cimento.