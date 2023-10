Wall Street fecha em baixa, puxada pela alta dos juros dos títulos nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em baixa, nesta quarta-feira (18), influenciada pelo aumento dos juros dos bônus do Tesouro dos Estados Unidos a um valor máximo desde 2007, em meio a preocupações com o conflito no Oriente Médio.

O índice Dow Jones recuou 0,98%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 1,62% e o S&P 500 avançou 1,34% no sino do fechamento.

O rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos alcançou um novo pico em 16 anos, de 4,92%, durante a sessão desta quarta-feira.