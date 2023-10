Vieira: Foi uma vitória diplomática do Brasil reunir 12 países em torno da resolução na ONU

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira, 18, que, apesar de a proposta de resolução sugerida pelo Brasil sobre a guerra entre Israel e o Hamas ter sido rejeitada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU), foi uma "vitória diplomática" e uma "grande conquista" do País ter reunido 12 votos favoráveis ao texto.

"Foi um caso único, uma vitória diplomática, ter conseguido reunir 12 países que uniram forças com o Brasil pedindo que houvesse assistência humanitária, saída de nacionais brasileiros e de outros países. São cerca de 5 mil estrangeiros querendo sair pela saída de Rafah, esperamos que sejam liberados", disse o ministro durante audiência na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, presidida por Renan Calheiros (MDB-AL).

Como mostrou mais cedo o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a proposta de resolução sugerida pelo Brasil, que está na presidência do CSNU no mês de outubro, recebeu 12 votos a favor, incluindo Brasil e China, duas abstenções, mas um voto contra, dos Estados Unidos.