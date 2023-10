Veto dos EUA prova que Conselho de Segurança não cumpre seu papel, diz Danese

O embaixador brasileiro e representante na Organização das Nações Unidas (ONU), Sérgio Danese, afirmou que o veto dos Estados Unidos que impossibilitou a aprovação de uma proposta de resolução sobre a guerra entre o grupo Hamas e Israel é uma indicação de que o Conselho de Segurança da ONU (CSNU, na sigla em inglês) não está cumprindo o seu papel. Segundo ele, o texto sugerido pelo Brasil, que está na presidência do órgão no mês de outubro, teve aceitação expressiva, com 12 votos de um total de 15. Mas o veto de um membro permanente reforça a necessidade de o CSNU passar por uma reforma que reflita a realidade do mundo atual.

"O veto dos EUA representa que o Conselho não está conseguindo cumprir o seu papel, que é o de preservar a paz e garantir a segurança onde quer que elas estejam ameaçadas", disse Danese a jornalistas, na sede da ONU, em Nova York.

O embaixador voltou a defender a necessidade de uma reforma do Conselho de Segurança, uma antiga demanda do Brasil. Na sua visão, a falta de consenso em torno de uma resolução sobre o Oriente Médio, tema sobre o qual o órgão não emite um posicionamento oficial desde 2016, reforça a necessidade de atualização.