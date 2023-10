Usina de dessalinização fecha e agência da ONU teme desidratação

De acordo com funcionários da ONU que operam em Gaza, seis poços de água, três estações de bombeamento e um reservatório - que serviam a mais de 1,1 milhão de habitantes do enclave palestino - também estão fora de serviço.

Após os ataques do Hamas, no dia 7, Israel cortou o fornecimento de água para Gaza, juntamente com o de combustível e de eletricidade, que mantinham funcionando as estações de água e esgoto. Mesmo antes do bloqueio israelense, imposto em 2007, a água potável já era uma das maiores preocupações do território.

Sem tratamento

Quase 97% da água do único aquífero de Gaza não é potável. Sem manutenção adequada e com as restrições israelenses, as estações de tratamento ficaram sobrecarregadas. Os resíduos não tratados fluem diretamente para o Mar Mediterrâneo há mais de uma década.

Com o bloqueio total, civis estão sendo obrigados a consumir água da torneira ou cavando novos poços perto do mar, bebendo água suja e salobra. "As pessoas estão tentando buscar água em lugares perigosos, como os poços de mesquitas. Algumas crianças morreram em ataques aéreos enquanto tentavam beber água numa mesquita há uma semana", disse Jamil Meqdad, pesquisador do Instituto de Estudos Palestinos, em Gaza.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.