Tesouro dos EUA impõe sanções contra pessoas ligadas ao Hamas, após ataque a Israel

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 18, sanções contra dez "importantes membros do grupo terrorista Hamas, operadores e facilitadores financeiros em Gaza e em outras partes, incluindo Sudão, Turquia, Argélia e Catar". Em comunicado, o órgão do governo americano diz que tem como alvo membros que gerencial ativos no "portfólio de investimento secreto do Hamas", um facilitador financeiro sediado no Catar com laços próximos ao regime do Irã, um importante comandante do Hamas, uma operadora de moeda virtual sediada em Gaza e seu operador.

O governo norte-americano diz que o anúncio de hoje, que ocorre após os ataques recentes em Israel, é parte de um esforço contínuo para retirar fontes de receita do Hamas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, em coordenação próxima com parceiros regionais e aliados.

Até agora, o Tesouro americano lançou sanção contra quase mil indivíduos e entidades ligadas ao terrorismo e ao financiamento terrorismo do regime do Irã e seus aliados, entre eles Hamas, Hezbollah e outros grupos terroristas alinhados a Teerã na região, afirma o texto.