Seis aeroportos evacuados na França por ameaças de atentado

A fonte policial informou que as ameaças nos aeroportos estavam sendo verificadas.

A Direção Geral da Aviação Civil confirmou "alertas de bombas" e evacuações nos terminais de Lille, Lyon, Toulouse e Beauvais, sem revelar detalhes.

Em Nice (sudeste), "houve apenas um alerta de pacote suspeito, algo habitual, que forçou o estabelecimento de um perímetro de segurança, mas tudo voltou à normalidade", informou o aeroporto.

No aeroporto comercial de Bron, "as dúvidas foram dissipadas e o tráfego foi retomado", informou a administração do local.

Em Lille, "o terminal foi evacuado às 10H30", informou uma porta-voz, e três voos foram desviados.