Seis aeroportos da França são esvaziados por ameaças de bomba

Os aeroportos que registraram ameaças de bomba foram os das cidades de Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse e Beauvais. As supostas ameaças foram recebidas por e-mail, informou uma fonte da polícia à AFP .

Em Lille, "o terminal foi evacuado às 10h30, disse uma porta-voz, e três voos foram desviados. No aeroporto comercial de Bron (Lyon), "as dúvidas foram dissipadas e o tráfego foi retomado", afirmou a administração do local.

Nos últimos dias, situações como essa se multiplicaram pela França, com alertas em pontos turísticos, estações e instituições de ensino. Na terça-feira, 17, o Palácio de Versalhes foi esvaziado, algo que já havia sido feito no sábado, 14, quando também foi feito um alerta para o Museu do Louvre, bem como na estação Gare de Lyon, uma das maiores estações de trem de Paris.

Na manhã de segunda-feira, 16, a escola secundária Gambetta, em Arras, também foi esvaziada devido a outro alerta de bomba. (Com agências internacionais).