Protesto por explosão de hospital em Gaza tem confronto em frente à embaixada dos EUA no Líbano

Protestos eclodiram em diversas cidades do Oriente Médio e do Norte da África na noite de terça-feira, 17, após uma explosão em um hospital na Faixa de Gaza ter matado centenas de civis. Foram registrados protestos no Líbano, Jordânia, Tunísia, Turquia, Irã e na Cisjordânia, principalmente nas embaixadas de Israel e dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, 18, as manifestações continuam nas proximidades da embaixada americana no Líbano, com confrontos entre os manifestantes e as forças de segurança do Líbano.

O Departamento de Estado dos EUA emitiu um comunicado após o inicio dos protestos na terça-feira pedindo para que cidadãos americanos não viajem ao Líbano. Familiares e alguns funcionários do corpo diplomático dos EUA em Beirute também foram liberados para retornarem aos EUA.

"Os manifestantes bloquearam vias importantes entre o centro de Beirute e a área onde está localizada a Embaixada dos EUA", afirmou o Departamento de Estado americano.