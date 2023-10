Protesto em El Salvador exige fim da violência contra meninas e mulheres

Dezenas de pessoas protestaram, nesta terça-feira (18), pelo fim da violência contra meninas e mulheres, em frente a uma sede militar em El Salvador, depois do estupro de uma menor de idade, um caso que causou comoção e pelo qual estão presos membros do exército.

Com cartazes com mensagens como "Não se estupra, não se mata meninas" e "Exigimos que acabe a violência contra mulheres e meninas", as ativistas se posicionaram na entrada da sede do Estado-Maior do Exército sob o olhar atento de agentes antimotim da polícia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na rua, colocaram sapatos de meninas e mulheres, além de cruzes, como símbolo das vítimas de violência de gênero no país.