Plataforma X começa a cobrar alguns novos usuários por funções básicas

A rede social X (antigo Twitter) anunciou, nesta terça-feira (18), que começou a cobrar dos novos usuários na Nova Zelândia e nas Filipinas o uso de funções básicas, como a publicação de mensagens.

Propriedade do bilionário Elon Musk desde o ano passado, a rede X disse, em um comunicado, que seu novo método de assinatura deve "reforçar" os esforços existentes para reduzir spam e a "manipulação da nossa plataforma e a atividade dos bots".

No âmbito do teste, os novos usuários nas Filipinas e na Nova Zelândia terão de pagar à rede X entre US$ 0,75 e US$ 0,85 (R$ 3,78 e R$ 4,20 na cotação do dia), respectivamente, por ano, para acessar funcionalidades básicas, como publicar na plataforma.