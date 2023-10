Pauta de videográficos

* FBL-lesões-joelho

O astro da Seleção Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo . As lesões no joelho estão entre as mais graves e comuns no futebol.