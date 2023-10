O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apoiou nesta quarta-feira (18), durante uma visita a Israel, a versão do país que as milícias são responsáveis pelo bombardeio de um hospital de Gaza que deixou centenas de mortos, uma tragédia que aumentou ainda mais a tensão no conflito entre o Estado hebreu e o movimento islâmico Hamas.

GAZA:

Gaza de luto por bombardeio a hospital: 'é um massacre'

Os palestinos de Gaza continuaram encontrando corpos, nesta quarta-feira (18), um dia após o bombardeio a um hospital na região que deixou centenas de vítimas. "Nunca vi nada parecido na minha vida", disse Ahmed Tafesh, depois de horas recolhendo restos humanos.

JERUSALÉM:

Cristãos palestinos lamentam o 'sofrimento' na guerra Israel-Hamas

Os fiéis palestinos de uma igreja em Jerusalém Oriental sonham com a paz e falam de amor ao próximo independentemente da religião, mas não escondem a sua raiva contra Israel, que consideram o principal responsável pelos massacres cometidos pelo Hamas no seu território.

PARIS:

Balanço do número de estrangeiros mortos, feridos ou sequestrados pelo Hamas em Israel

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram mortos, feridos ou sequestrados desde a ofensiva lançada pelo grupo islamita palestino Hamas contra Israel, que já deixou mais de 1.400 mortos do lado israelense.

PEQUIM:

Conflitos no mundo 'reforçam' vínculo Rússia-China, diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira (18), em Pequim, que os conflitos e ameaças no mundo fortalecem a relação de seu país com a China.

MÉXICO:

Exército mexicano sabia do desaparecimento de 43 estudantes em 2014

O Exército mexicano teve conhecimento do sequestro e desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa em 2014, um acontecimento que chocou o país, afirmou uma comissão governamental que investiga o caso, em um documento revelado nesta terça-feira (18).

TIBU:

Tibú, 'terra de ninguém' na Colômbia que acolhe negociações de paz

O prefeito de Tibú, Nelson Leal, governa a mais de 115 quilômetros desse município colombiano abalado por ameaças de morte de dissidentes das Farc. Deixou para trás uma "terra de ninguém" que agora acolhe as negociações de paz entre o governo e seus algozes.

DONETSK:

Zenyk, o coveiro ucraniano que 'traz os heróis para casa'

Diariamente, Zenyk e seu cão, Nyk, percorrem o caminho de Donbass, na frente leste, até Dnipro para retirar os corpos dos soldados ucranianos mortos em combate.

ESTOCOLMO:

Falso ponto de ônibus alivia ansiedade de residentes em casa de repouso na Suécia

Uma casa de repouso na Suécia instalou um falso ponto de ônibus em um corredor para aliviar a ansiedade de seus residentes com Alzheimer e demência, que muitas vezes se sentam à espera de um ônibus que nunca passará.

PEQUIM:

Economia chinesa sofre desaceleração no terceiro trimestre

O crescimento da China perdeu força no terceiro trimestre, mas com uma desaceleração menos intensa que o previsto inicialmente graças ao aumento do consumo, em um cenário de crise sem precedentes do setor imobiliário.

BLOOMINGTON:

Novas tecnologias para salvar idiomas indígenas

Três indígenas americanos quebram a cabeça na frente de um computador para lembrar - e registrar - dezenas de palavras de atividades cotidianas, como cozinhar e comer, na língua apache.

BELO HORIZONTE:

'Estou sonhando?', bailarino troca comunidade em BH por companhia de balé nos EUA

Dyhan Cardoso faz uma pirueta no terraço de uma casa sem reboco na comunidade onde cresceu em Belo Horizonte. Em breve, este bailarino vai trocar este palco simples pela ribalta nos Estados Unidos.

