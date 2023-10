Mísseis americanos entregues à Ucrânia 'não mudarão nada', diz Putin

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou no mesmo dia que havia usado com sucesso esses mísseis pela primeira vez e as forças especiais ucranianas assumiram a responsabilidade pelos ataques a aeródromos russos em território ocupado.

"O principal é que (estes mísseis) não vão mudar radicalmente as coisas na linha de contato, é impossível", disse o presidente russo em coletiva de imprensa no final de uma visita à China. "A agonia da Ucrânia será prolongada", acrescentou, e considerou que os Estados Unidos cometeram "um erro".

Segundo o presidente russo, a entrega desses mísseis à Ucrânia mostra "que os Estados Unidos estão cada vez mais envolvidos neste conflito".

Kiev solicitava estas armas há meses, com o objetivo de destruir à distância a retaguarda e as linhas de abastecimento russas no sul e no leste da Ucrânia e, assim, fornecer mais oportunidades de êxito à contraofensiva que visa libertar os territórios ocupados pela Rússia.

A Ucrânia diz que as suas tropas estão avançando, mas o progresso é lento porque o Ocidente não fornece armas suficientes.

Para o Kremlin, o fato de a Ucrânia não ter conseguido retomar mais do que algumas dezenas de quilômetros quadrados desde que iniciou a sua contraofensiva em junho mostra que a operação falhou.

