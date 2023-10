Ministro francês eleva nível de segurança para Mundial de Rúgbi

O ministro do Interior da França pediu, nesta quarta-feira (18), aos prefeitos que aumentem o dispositivo de segurança para as semifinais do Mundial de Rúgbi, cuja final será disputada no próximo dia 28.

Em telegrama ao qual a AFP teve acesso, o ministro Gérald Darmanin explica que "o aumento da ameaça sobre o território nacional, materializada pela passagem para o nível de vigilância "emergência por atentado", necessita de uma vigilância especial nos locais de acompanhamento e celebração da Copa do Mundo.

O governo elevou o nível de vigilância depois que o professor francês Dominique Bernard foi morto a facadas na última sexta-feira por um ex-aluno convertido em radical islâmico.