Israel autoriza entrada de ajuda humanitária em Gaza a partir do Egito (governo)

Israel anunciou, nesta quarta-feira (18), que vai autorizar o envio de "comida, água e remédios" do Egito para Faixa de Gaza, que os israelenses bloquearam em resposta ao ataque letal lançado em 7 de outubro do enclave palestino pelo movimento islamita Hamas.

"Diante do pedido do presidente [dos EUA, Joe] Biden, Israel não impedirá o envio de ajuda humanitária pelo Egito", indicou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acrescentando que a autorização valerá "na medida em que o abastecimento não chegue ao Hamas", que governa Gaza.