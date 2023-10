Israel ataca posição do governo sírio, segundo ONG

O governo israelense lançou um ataque contra uma posição do governo sírio no sul do país, informou uma ONG nesta quarta-feira (18).

"Ruídos de explosões foram ouvidos na província de Quneitra, depois de um ataque israelense a uma posição do Exército sírio", informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos, organização não governamental sediada no Reino Unido, que tem uma ampla rede de fontes na Síria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ruídos de explosões também foram ouvidos nas Colinas de Golã, acrescentou a ONG, sem especificar sua fonte.