Greta Thunberg é indiciada por manifestação em Londres

Greta foi uma das 26 pessoas indiciadas pela manifestação.

Antes de ser detida na terça-feira, Greta afirmou em uma coletiva de imprensa durante a manhã do mesmo dia que "por trás destas portas fechadas (...) políticos celebram acordos e compromissos com pessoas do lobby do destrutivo setor dos combustíveis fósseis".

Na quarta-feira, centenas de pessoas continuaram a protestar erguendo faixas com frases como "Pare Rosebank", um polêmico campo petrolífero no Mar do Norte, que no mês passado recebeu o aval do Governo britânico para sua exploração.

Mobilizações ocorreram também em frente aos escritórios da seguradora de mercado do setor, Lloyds, segundo um comunicado de imprensa, e na entrada da sede da TotalEnergies.