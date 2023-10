Falso ponto de ônibus alivia ansiedade de residentes em casa de repouso na Suécia

"É muito comum, especialmente em uma determinada fase do diagnóstico de Alzheimer e demência, em que eles têm essa preocupação e querem ir para casa", contou à AFP. "Alguns chegam com as malas prontas" enquanto esperam no banco, acrescentou.

O ponto de ônibus foi instalado há quatro anos, e embora não seja utilizado diariamente, já ajudou os pacientes em diversas ocasiões.

"Teve uma senhora que morava aqui e ela vinha todos os dias, várias vezes ao dia, e pedia aos familiares que viessem buscá-la", disse Wahlberg. "Sentávamos com ela no banco para esperar. Aí começávamos a conversar (...) e ela se acalmava e ficava feliz. Então íamos comer ou ver televisão", relatou.

Os falsos pontos de ônibus começaram a ser instalados em 2008 em parques próximos a casas de repouso na Alemanha para oferecer aos pacientes um lugar onde pudessem se sentar instintivamente.