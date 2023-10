EUA afirma que Israel 'não é responsável' pelo bombardeio em hospital de Gaza

Na sua breve visita a Tel Aviv para transmitir solidariedade a Israel após os ataques do Hamas em 7 de outubro, Biden disse aos repórteres: "Com base nas informações que temos até agora, parece que foi causado por um foguete fora de controle lançado por um grupo terrorista de Gaza."

"Enquanto continuamos recolhendo informações, a nossa avaliação atual, baseada na análise de imagens aéreas, comunicações interceptadas e informações de livre acesso, é que Israel não é responsável pela explosão de ontem no hospital de Gaza", disse aos jornalistas a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson.

Os Estados Unidos analisaram informações de Inteligência, incluindo "imagens aéreas e comunicações interceptadas", e concluíram que Israel não está por trás do lançamento do foguete que atingiu um hospital em Gaza que causou centenas de mortos, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (18).

A avaliação foi baseada em "dados que me foram mostrados pelo meu Departamento de Defesa", acrescentou.

Segundo o The New York Times, citando funcionários americanos, tal informação da Inteligência inclui dados de satélite e infravermelhos que mostram o lançamento de um projétil das posições milicianas dentro de Gaza.

Funcionários israelenses forneceram a Washington comunicações interceptadas entre líderes do Hamas, enquanto os serviços de inteligência americanos também examinaram vídeos de fonte aberta do lançamento do artefato, assegurou o jornal.

O Pentágono ainda não fez comentários.

O grupo islamita palestino Hamas atribuiu os danos ao hospital a um ataque aéreo israelense.

O ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que centenas de palestinos morreram no hospital.