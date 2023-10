Encontrados cerca de 350 objetos, dos 2.000 roubados do Museu Britânico

Cerca de 350 objetos, dos 2.000 que foram roubados do Museu Britânico, foram finalmente encontrados, anunciou seu presidente, George Osborne, durante uma audiência parlamentar nesta quarta-feira (18).

O anúncio do desaparecimento das peças em agosto desencadeou uma crise no museu, um dos mais prestigiados do mundo. Seu diretor, Hartwig Fischer, no cargo desde 2016, apresentou imediatamente sua renúncia.

Foram encontrados cerca de 350 objetos, "então temos o suficiente para preparar uma boa exposição, que obviamente não foi planejada antes", declarou Osborne, em tom irônico, aos deputados.