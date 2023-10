Embaixadas dos EUA e de Israel em Buenos Aires sofrem falsa ameaça de bomba

Em meio à crescente tensão no Oriente Médio, as sedes das embaixadas de Israel e Estados Unidos em Buenos Aires, na Argentina, sofreram ameaças de bomba nesta quarta-feira, 18, que posteriormente se revelaram falsas. Um chefe da Polícia Federal, que falou sob a condição de anonimato à Associated Press, disse que ambas as sedes diplomáticas foram inspecionadas por equipes especializadas e o resultado "foi negativo.

A Embaixada dos Estados Unidos, localizada no bairro Palermo, disse em um comunicado que "não há ameaças credíveis" e que "segue operando com normalidade". Acrescentou que o "edifício não foi esvaziado", mas que há equipes policiais adicionais atuando nos arredores "devido aos recentes acontecimentos mundiais", em referência à escalada de tensão no Oriente Médio desde o ataque de Hamas, no dia 7 de outubro, à Faixa de Gaza, e à ascensão do conflito por ambas as partes.

Um funcionário da embaixada norte-americana relatou à AFP que "as pessoas que estavam entrando para fazer o visto tiveram que esperar um pouco" do lado de fora.