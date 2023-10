Eleições na Argentina: Buenos Aires, a cidade que escolheu Bullrich e rejeita Milei

Buenos Aires serve como uma vitrine para a gestão da coalizão opositora ao governo. Seu líder, o ex-presidente Mauricio Macri, foi prefeito da cidade antes de se lançar nacionalmente. Um caminho que é natural dentro do Proposta Republicana (PRO), seu partido. Esperava-se que o mesmo ocorresse com Horacio Rodríguez Larreta, que é o atual prefeito e tentou ser candidato a presidente. Mas frente ao sentimento de cansaço do argentino, foi Bullrich com seu discurso de segurança que ganhou a vaga nas eleições primárias.

A cidade portenha foi uma das poucas que não se pintou inteira de violeta, cor da coalizão A Liberdade Avança, de Milei, como ocorreu em quase todo o país durante as eleições primárias de agosto. A capital argentina, que concentra o maior eleitorado do país, ainda mantém uma certa fidelidade com o Juntos pela Mudança, coalizão de Bullrich, ainda que na província de Buenos Aires quem se saia melhor seja o governo do peronista Sergio Massa.

Basta caminhar nas ruas de Buenos Aires, especialmente das regiões de Palermo e Recoleta, para encontrar alguém que admira Bullrich. No caso de Ernesto, sempre votou pela oposição e jamais votaria em um peronista, mas via em Larreta o "mais do mesmo", reflexo do cansaço com a política tradicional.

Nas PASO (Primárias, Abertas, Simultâneas e Obrigatórias), o Juntos pela Mudança levou a cidade de Buenos Aires com 48% dos votos. Já o União pela Pátria aparece com 23,6% e só então vem Javier Milei, com 17%. Já na província, a coalizão peronista levou a melhor com 32% dos votos, seguidos pela oposição com 29% e A Liberdade Avança com 24%.

Em termos provinciais, quem sai ganhando é o peronismo. "O peronismo sempre teve mais chances de vencer na província de Buenos Aires porque é o bastião tradicional, ou seja, o fenômeno do peronismo, que é um fenômeno dos anos 1940 na Argentina, nasceu com a gestação da classe trabalhadora da Argentina e com a classe trabalhadora das indústrias urbanas, principalmente da província de Buenos Aires", explica Barbosa, que estuda o peronismo.

Mas esta eleição da província, dada certa para o peronista Axel Kicillof, pode estar em risco frente a um escândalo dentro da cúpula do seu governo. Seu então chefe de gabinete, Martín Insaurralde, foi flagrado ostentando uma vida de luxo ao lado de uma modelo na Espanha, na mesma semana em que saíram os novos dados de pobreza que mostravam mais de 40% da população abaixo dessa linha.