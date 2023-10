Cristãos palestinos lamentam o 'sofrimento' na guerra Israel-Hamas

Os fiéis palestinos de uma igreja em Jerusalém Oriental sonham com a paz e falam de amor ao próximo independentemente da religião, mas não escondem a sua raiva contra Israel, que consideram o principal responsável pelos massacres cometidos pelo Hamas no seu território.

O ataque do movimento islamita palestino Hamas ao território israelense em 7 de outubro causou mais de 1.400 mortes, segundo dados israelenses, e desencadeou uma nova guerra contra o país, que desde então realizou bombardeios de represália na Faixa de Gaza, com um saldo de mais de 3.000 mortos, segundo as autoridades do enclave.

Condenando "inequivocamente qualquer ação que vise civis, independentemente da sua nacionalidade, filiação étnica ou religiosa", os patriarcas e líderes das igrejas cristãs representadas em Jerusalém pediram o "fim de todas as ações militares e violentas".

Eles lamentam que "a Terra Santa [esteja] atualmente atolada em violência e sofrimento devido ao conflito sem fim [entre Israel e os palestinos] e à lamentável ausência de justiça e de respeito pelos direitos humanos".

Na homilia em Santiago Apóstolo, o padre faz um apelo à paz o mais rápido possível.

Os poucos paroquianos que concordam em falar diante de uma câmera fazem declarações semelhantes.