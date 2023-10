CPI aprova relatório que responsabiliza Bolsonaro por 8/01

A CPI do 8 de janeiro aprovou, nesta quarta-feira (18), o relatório com novas acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo a de tentativa de "golpe de Estado", pela invasão e depredação praticada por seus apoiadores contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Com 20 votos a favor e 11 contra, o painel de 32 deputados e senadores responsabilizou Bolsonaro como "autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados contra as instituições que culminou no dia 8 de janeiro de 2023".

Caberá agora à Procuradoria-Geral da República (PGR) avaliar o relatório de 1.333 páginas e decidir se indicia ou não o ex-presidente, de 68 anos, por quatro crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de direito, violência política e associação criminosa.