Conselho de Segurança da ONU rejeita resolução de condenação ao conflito Israel-Hamas

O Conselho de Segurança da ONU rejeitou, nesta quarta-feira (18), com o voto contra dos Estados Unidos, condenar o conflito israelense-palestino, em particular os "odiosos ataques terroristas" do grupo islamita Hamas.

A resolução, proposta pelo Brasil, atual presidente do Conselho de Segurança, obteve 12 votos a favor, um voto contra dos Estados Unidos (um dos cinco membros permanentes com poder de veto) e 2 abstenções, incluindo a Rússia.