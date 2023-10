Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

"Meu tempo na Visa foi uma das maiores honras da minha vida", disse Kelly. "Quero estender meus mais sinceros agradecimentos à nossa equipe incrivelmente talentosa que tornou a empresa a líder global que é hoje. Eu saio sabendo que a Visa está em mãos excelentes, tanto com Ryan, que como CEO continua a liderar a Visa a maiores alturas, quanto com John, que tem a minha admiração e respeito. À medida que avanço para este novo capítulo em minha vida, tenho plena certeza de que a Visa continuará a oferecer soluções inovadoras de pagamento para ajudar indivíduos, empresas e economias a prosperar."

A Visa (NYSE: V) anunciou hoje que Alfred F. Kelly, Jr. se aposentará como presidente e membro do conselho de administração da Visa em 23 de janeiro de 2024. Ele permanecerá na empresa como consultor sênior até 15 de fevereiro de 2024, quando se aposentará da Visa. A empresa também anunciou a intenção do conselho de administração de nomear o diretor geral independente, John F. Lundgren, presidente do conselho, sujeito à sua reeleição na reunião anual dos acionistas da Visa em janeiro 2024.

"Foi um privilégio servir no conselho de administração da Visa ao lado de Al", disse Lundgren. "Sob sua visão, a Visa liderou o setor de pagamentos por um período de tremenda mudança, transformando o modo como as pessoas do mundo inteiro pagam e são pagas. Graças à forte base que AI construiu, a Visa continuará a fortalecer seus negócios enquanto impulsiona o comércio no mundo todo."

"Existem muitas coisas que admiro sobre Al, como sua mentalidade estratégica, foco incansável na inovação e paixão pelos negócios da Visa e seus colaboradores. Mas talvez, acima de tudo, eu admiro como ele garantiu que a Visa continuasse a ser uma empresa orientada por seus valores", disse Ryan McInerney, CEO da Visa Inc. "Al liderou a Visa através de uma evolução fundamental no ecossistema de pagamentos, marcado pelo surgimento de novas tecnologias, uma pandemia global e uma aceleração sem precedentes no uso de pagamentos digitais. Apesar disso tudo, ele promoveu o crescimento significativo nos negócios da Visa e posicionou a empresa para o sucesso de longo prazo como líder global em pagamentos."

McInerney continuou: "John tem um profundo conhecimento de nossa empresa e sua experiência continuará a ser de enorme valor para a Visa. Mal posso esperar para trabalharmos juntos".

