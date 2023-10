Comunicado do Business Wire :UltraViolet Devices, Inc.

The new UVDI-GO UV LED Surface Sanitizer inactivates C. difficile spores in only 20 seconds from 4" (10.2 cm) away (Photo: Business Wire)

A UltraViolet Devices, Inc. (UVDI), líder em fabricação de tecnologia de higienização avançada por UV-C, anunciou hoje que o novo higienizador de superfícies com LED UV UVDI-GO? já está disponível para uso em unidades de saúde e está sendo enviado a clientes mundialmente. O UVDI-GO? demonstrou eficácia de 99,99% e maior inativação de micro-organismos comuns que afetam a saúde, incluindo os esporos do C. difficilee Candida auris,em 20 segundos ou menos, a uma distância de 10,2 cm em superfícies de acordo com teste laboratorial independente. Sua rápida eficácia, uso seguro em superfícies e portabilidade possibilitam a higienização de superfícies de forma rápida e em movimento por professionais de saúde treinados.

O novo higienizador de superfícies com LED UV UVDI-GO pode ser encomendado em www.uvdi.com.

Sobre a UVDI

A UltraViolet Devices, Inc. (UVDI) projeta e fabrica tecnologia Ultravioleta (UV) avançada para limpeza do ar e das superfícies onde vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Os produtos da UVDI de desinfecção de superfícies por UV-C e de qualidade do ar de ambientes internos são fabricados nos EUA e confiáveis mundialmente em mais de 1.100 hospitais e 10.000 unidades comerciais. A empresa possui sistemas de gestão da qualidade e sistemas de gestão ambiental certificados de acordo com as normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Fundada em 1992 e com sede em Valencia, Califórnia, a UVDI tem o orgulho de ser uma empresa familiar e uma Minority Business Enterprise. Saiba mais em www.uvdi.com.

Contato

Contato para a mídia

Will Gerard, diretor de estratégia de produtos e marketing global [email protected] 661.289.2741

