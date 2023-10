Comunicado do Business Wire :NetApp, Inc.

Adoção da nuvem: as organizações estão na metade do caminho

"As empresas estão enfrentando um cenário tecnológico complexo repleto de riscos de segurança e pressões para acompanhar tecnologias emergentes como IA e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais", disse Sandeep Singh, vice-presidente sênior e gerente geral de Armazenamento Empresarial da NetApp. "O Relatório de complexidade de dados ressalta que, em meio a essa complexidade, são necessárias soluções inovadoras de armazenamento flash habilitadas para nuvem com o objetivo de atender às crescentes demandas de IA, melhorar a eficiência e reforçar a resiliência contra as crescentes ameaças cibernéticas no ecossistema de dados."

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa mundial de software centrada em dados e liderada pela nuvem, publicou hoje o Data Complexity Report (Relatório de complexidade de dados) de 2023, um documento global que explora as necessidades cada vez maiores das empresas por armazenamento unificado de dados. O relatório descobriu que 98% das organizações estão na metade de seu caminho rumo à nuvem, com três em cada quatro cargas de trabalho ainda armazenadas no local, o que destaca a necessidade de uma abordagem unificada para arquiteturas híbridas de múltiplas nuvens e a inovação contínua tanto no armazenamento totalmente flash local quanto no armazenamento na nuvem pública para permitir a adoção de IA em escala.

A migração para a nuvem não tem sido uma jornada linear para muitas empresas, de acordo com o relatório. De todas as equipes executivas de tecnologia com planos de migrar as cargas de trabalho para a nuvem, três em cada quatro ainda têm a maior parte delas armazenadas no local. No entanto, a adoção da IA é o maior impulsionador da migração para a nuvem, e a nuvem é um importante facilitador para a adoção da IA. 74% das pessoas entrevistadas disseram que usam serviços de nuvem pública para IA e análises. Equipes executivas de tecnologia do mundo inteiro (39%) afirmaram que sua principal necessidade de inovação do flash é otimizar o desempenho, o custo e a eficiência da IA.

A IA está promovendo ainda mais a necessidade de adoção da nuvem

As empresas continuam adotando a IA, com 72% das pessoas entrevistadas já usando IA generativa e 74% aproveitando os serviços de análise e IA na nuvem pública. No entanto, a implementação da IA apresenta seu próprio conjunto de desafios complexos. De acordo com o estudo, a segurança dos dados (57%), a integração dos dados (50%) e a escassez de talentos (45%) continuam sendo obstáculos.

Enquanto isso, as lideranças de TI continuam defendendo mais financiamento, já que quase dois terços (63%) dos orçamentos de IA vêm de novos financiamentos, em vez de orçamentos realocados, e 65% das equipes executivas de alto escalão e lideranças de TI esperam envolver novos fornecedores à medida que a influência da IA em sua infraestrutura se expande.

Preocupações com a segurança de dados geram maior complexidade

Na era da IA, as ameaças à segurança continuam pesando muito entre as equipes executivas de alto escalão e as pessoas que tomam decisões na área de TI. De acordo com o relatório, 87% de membros das equipes executivas de alto escalão e do Conselho de Administração citaram o ransomware como uma prioridade alta ou máxima, enquanto mais da metade (55%) apontou a mitigação dos ataques de ransomware como a principal prioridade em sua empresa. 40% das pessoas entrevistadas classificaram as ameaças à segurança e à privacidade dos dados entre as principais causas de complexidade em sua infraestrutura de armazenamento.