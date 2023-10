Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, provedora de software de rede que está moldando o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que podem de ser executadas em qualquer nuvem, e a Ice Norway, a terceira maior operadora móvel da Noruega, anunciaram hoje a implementação da solução ponta a ponta Cloud-Native IMS (IP Multimedia Subsystem) da Mavenir. Essa expansão estratégica, realizada em colaboração com a Red Hat, posiciona a Mavenir como a principal parceira completa de dados e voz da Ice Norway. A Ice Norway já havia selecionado a solução Converged Packet Core da Mavenir para alimentar suas redes 4G e 5G e está aproveitando a Webscale Platform (MWP) da Mavenir para a entrega rápida e ágil de novos aplicativos. O compromisso da Mavenir para substituir o provedor IMS atual completa a migração da Ice Norway para a tecnologia de ponta nativa da nuvem e permite que a Ice forneça serviços 5G líderes de mercado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Cloud-Native IMS da Mavenir - que suporta Voice over LTE (VoLTE), Voice over New Radio (VoNR), ou seja, voz 5G, e Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) - permite que um único investimento em IMS suporte múltiplas gerações de serviços de voz, além de garantir a paridade de serviço e facilitar a continuidade de voz entre 4G e 5G. Aproveitando a arquitetura "mobile first" e o funcionamento em qualquer nuvem - sem plataformas de hardware legadas ou migração de um IMS fixo - o IMS Cloud-Native da Mavenir oferece um alto grau de resiliência para uso crítico, inclusive em redes privadas, empresas e campi, e serviços de emergência.

A infraestrutura de rede principal do IMS Cloud-Native da Mavenir oferece serviços de comunicação de última geração, permitindo a colaboração dos usuários usando soluções de voz, vídeo e mensagens. Não importa onde o assinante esteja localizado ou se ele está conectado diretamente à rede de dados móveis ou por meio de Wi-Fi, a solução da Mavenir oferece uma experiência de usuário consistente. A colaboração de longa data entre Mavenir e Red Hat oferece às organizações a capacidade de implementar a solução da Mavenir em qualquer ambiente híbrido ou multinuvem usando o OpenShift da Red Hat, a principal plataforma de aplicativos de nuvem híbrida do setor, alimentada por Kubernetes. O OpenShift da Red Hat oferece uma plataforma rápida, flexível e fácil de gerenciar que pode acelerar o desenvolvimento e implementação de aplicativos e ampliar o controle sobre os recursos distribuídos. Sobre a expansão do projeto, Eivind Helgaker, CEO da Ice Norway, comentou: "A 'cloudificação' da nossa rede é um pilar central da nossa estratégia de desenvolvimento, para garantir que possamos continuar fornecendo a melhor qualidade de serviço aos nossos assinantes e aproveitar tecnologias inovadoras para melhorar a experiência do cliente. Como parceiro tecnológico confiável e um dos principais fornecedores de voz, dados e mensagens do mercado, a atualização para o IMS da Mavenir é uma progressão natural da Ice Norway, à medida que criamos uma base preparada para o futuro e para as oportunidades que virão". Pardeep Kohli, presidente e CEO da Mavenir, acrescentou: "Estamos orgulhosos desta evolução da parceria com a Ice Norway, que agora abrange a adoção de nossa melhor solução IMS que, no mundo todo, está tornando a visão das redes 5G em qualquer nuvem uma realidade comercial e técnica. Com esta expansão estratégica no importante mercado nórdico, a Mavenir está demonstrando ainda mais sua liderança no fornecimento mundial de IMS em contêineres nativos da nuvem para o núcleo móvel". Honoré LaBourdette, vice-presidente de Telecomunicações, Mídia, Entretenimento e Ecossistema de Borda da Red Hat, disse: "A Red Hat está comprometida em permitir maior escolha, flexibilidade e escalabilidade aos provedores de serviços para desbloquear recursos de rede 5G de próxima geração. Ao combinar a poderosa infraestrutura na nuvem e a plataforma de aplicativos da Red Hat com a solução IMS Cloud-Native da Mavenir, a Ice Norway pode modernizar com mais facilidade e rapidez suas funções de rede para implementar aplicações 5G em qualquer lugar a fim de obter melhores resultados de negócios". Sobre a Ice Norway:

A Ice, com sua rede móvel moderna, sólida e eficiente, é uma das três operadoras de rede móvel na Noruega. Sendo a operadora que mais cresce no mercado local desde seu lançamento, a Ice caminha para a marca de 1 milhão de clientes e continua investindo em rede, novos serviços e satisfação do cliente. Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e da tecnologia pioneira, concentrando-se na visão de uma rede automatizada única, baseada em software, que funciona em qualquer nuvem. Como única fornecedora de software de rede end-to-end (de ponta a ponta) em nuvem da indústria, a Mavenir está focada em transformar como o mundo se conecta, acelerando a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com Red Hat, o logotipo da Red Hat e OpenShift são marcas comerciais ou marcas registradas da Red Hat, Inc. ou de suas subsidiárias nos EUA e em outros países. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.