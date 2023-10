Comunicado do Business Wire :LTIMindtree

"Nossos resultados no segundo trimestre foram destacados pelo forte crescimento da receita de 5,2% quanto ao ano anterior, em termos de USD, junto com uma margem operacional saudável de 16%, apesar dos aumentos salariais em toda a organização. Este desempenho mundial, em um ambiente de negócios desafiador, demonstra a solidez denossas capacidades e execução disciplinada.Nosso robusto fluxo de pedidos de US$ 1,3 bilhão, representando um aumento de 20% quanto ao ano anterior, e o crescimento em todas as faixas de nossos clientes mostram a força de nossos relacionamentos com os clientes, o robusto fornecimento e nossa capacidade de atender às prioridades de nossos clientes em seus mandatos de eficiência e transformação."

- Aumento de clientes com mais de US$ 10 milhões em 13 em uma base anual, totalizando 90

- Aumento de clientes com mais de US$ 20 milhões em 3 em uma base anual, totalizando 41

- Aumento de clientes com mais de US$ 50 milhões em 3 em uma base anual, totalizando 14

Pessoal:

- 83.532 profissionais em 30 de setembro de 2023

- A deserção nos últimos 12 meses foi de 15,2%

O negócio vence

-- Um dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo escolheu a LTIMindtree como seu principal parceiro de transformação digital para modernizar seu conjunto de aplicativos SAP, enriquecer a experiência do usuário, otimizar processos comerciais e oferecer operações digitais contemporâneas mediante soluções SAP S/4HANA e SAP Cloud.

-- Um líder varejista de vestuário com sede nos EUA, com mais de 900 lojas, selecionou a LTIMindtree para um contrato plurianual de serviços gerenciados para serviços de aplicativos e infraestrutura.

-- Uma empresa de seguros e aposentadoria com sede nos EUA concedeu à LTIMindtree um programa plurianual de desenvolvimento e manutenção de aplicativos. Este programa abrange mais de 500 aplicativos em diferentes serviços: Desenvolvimento, Testes e Manutenção.

-- Uma cadeia mundial de restaurantes de comida rápida informal com sede nos EUA escolheu a LTIMindtree como seu parceiro estratégico de transformação digital, para fornecer desenvolvimento e suporte de aplicativos, dados e análises, engenharia de qualidade e serviços de garantia.

Parcerias

-- A LTIMindtree obteve parceria GSI de alto nível com a Informatica, líder mundial em MDM e espaço de gerenciamento de dados. Juntos, capacitamos as organizações a atingir a excelência em dados em @velocidade e @escala, ao construir plataformas de dados modernas em nuvem.

Reconhecimentos

-- Reconhecida como 'Líder' na avaliação PEAK Matrix® 2023 de serviços de TI de pagamentos do Everest Group.

-- Reconhecida como 'Major Contender' e 'Star Performer' na avaliação PEAK Matrix® 2023 do Digital Twin Services do Everest Group.

-- Reconhecida como 'Major Contender' e 'Star Performer' na avaliação PEAK Matrix® 2023 dos serviços de dados e análises (D&A) do Everest Group.

-- Reconhecida como 'Major Contender' na avaliação PEAK Matrix® 2023 de serviços de local de trabalho digital do Everest Group - América do Norte

-- Reconhecida como 'Major Contender' na avaliação PEAK Matrix® 2023 dos serviços de fabricação inteligente de ciências da vida do Everest Group.

-- Reconhecida como 'Major Contender' na avaliação PEAK Matrix® 2023 dos serviços de local de trabalho digital do Everest Group - Europa

-- Apresentada no panorama de serviços comerciais da Forrester, terceiro trimestre de 2023.

-- Reconhecida como 'Major Contender' na avaliação PEAK Matrix® 2023 de serviços em nuvem do Everest Group - América do Norte

-- Reconhecida como 'Visionária' no Gartner® Magic Quadrant? de 2023 para serviços de transformação de TI em nuvem pública.

*GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner e Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc., e/ou suas afiliadas nos EUA e a nível internacional, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, referentes a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Anúncios

O Conselho Administrativo aprovou um dividendo intermediário de ? 20 por ação com valor nominal de ? 1 cada.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria tecnológica e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento ao aproveitar as tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz vasta experiência de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências de clientes e resultados comerciais em um mundo convergente. Impulsionada por mais de 83.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, combina os pontos fortes aclamados pelo setor da antiga Larsen e Toubro Infotech e Mindtree para superar os desafios comerciais mais complexos e fornecer transformação em escala. Para mais informação, acesse https://www.ltimindtree.com/.

Teleconferência de Ganhos

