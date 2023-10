Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

"As empresas no Brasil estão mais dinâmicas do que nunca", disse Dee Anthony, líder das Américas, Futuro do Trabalho, do ISG. "É vital que os fornecedores sejam capazes de oferecer serviços que possam adaptar prontamente o local de trabalho digital para se adequar aos métodos de trabalho dos funcionários de uma organização."

O relatório ISG Provider Lens? Future of Work (Workplace) Services 2023 para o Brasil encontra uma demanda crescente por um local de trabalho onde os funcionários possam realizar suas tarefas de qualquer lugar, a qualquer hora, com agilidade e produtividade. Diante do desafio de atrair - e reter - talentos, as empresas brasileiras estão buscando investimentos em tecnologia que capacitem e envolvam seus funcionários, afirma o relatório do ISG.

Os horizontes do local de trabalho moderno estão se expandindo à medida que as empresas brasileiras buscam parceiros para ajudá-las a criar um ambiente híbrido, conectado, autônomo, inteligente e imersivo, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria tecnológica.

As empresas no Brasil começaram a se ajustar à realidade do local de trabalho pós-pandemia e reconhecem cada vez mais a importância da experiência do funcionário (EX), afirma o relatório do ISG. Na verdade, transformar experiência do funcionário é agora uma prioridade máxima para os líderes empresariais, que estão recorrendo a fornecedores em busca de assistência na implementação e suporte de um modelo de tecnologia centrado nisto, afirma o ISG. A estratégia e a consultoria estão a tornar-se essenciais à medida que as organizações procuram uma abordagem holística para a transformação da experiência do usuário, afirma o relatório.

De acordo com o relatório do ISG, destacam-se os prestadores que possuem capacidade consultiva para gerir as mudanças necessárias a um modelo de trabalho digital em evolução e que oferecem elementos adicionais de gestão de experiência do usuário, como empatia e personalização. Os fornecedores que oferecem serviços de transformação de EX normalmente se envolvem com seus clientes em um modelo focado em resultados, afirma o relatório do ISG. Muitos destes mesmos fornecedores implementaram acordos de nível de experiência (XLAs) e estão focados em melhorar a colaboração e a comunicação, com o objetivo de aumentar o envolvimento entre as equipes de trabalho, afirma o ISG.

"A transformação digital mudou fundamentalmente a abordagem empresarial, não apenas para os clientes, mas também para os funcionários", disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global, ISG Provider Lens Research. "Em ambos os casos, é imperativo adotar soluções que proporcionem autonomia e autoatendimento com um mínimo de intervenção humana adicional."

O relatório também examina como as empresas podem automatizar tarefas e processos e tornar o trabalho mais eficiente e produtivo através da implementação de tecnologias como ML, RPA e PNL.

O relatório ISG Provider Lens? Future of Work (Workplace) - Services 2023 para o Brasil avalia as capacidades de 25 fornecedores em três quadrantes: Employee Experience (EX) Transformation Services, Managed Workplace Services - End user Technology and Digital Service Desk e Workplace Support Services.

O relatório nomeia Unisys e Wipro como Líderes em todos os três quadrantes, enquanto Capgemini, DXC Technology, Kyndryl, SONDA e Stefanini são nomeadas como Líderes em dois quadrantes cada. Accenture, Algar Tech, Logicalis e TIVIT são apontadas como Líderes em um quadrante cada.