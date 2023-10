Comunicado do Business Wire :GN Corporation Co Ltd

Harshavardhan Sai Sadineni e Srived Meda do Kasturba Medical College, Manipal, Índia, venceram o XVIII Fujio Cup Quiz (FCQ) sobre células-tronco e medicina regenerativa (MR) no NCRM NICHE 2023. O Instituto Sri Ramachandra de Educação Superior e Pesquisa, Índia, e o Instituto Teknologi Bandung, Indonésia, vieram logo atrás na competição e se juntaram à equipe de elite do FCQ, um privilégio àqueles que alcançaram o estágio final dessa competição internacional de vários níveis, incluindo um quiz sobre MR, se qualificando, assim, para indicar o(s) candidato(s) ao Edogawa NICHE Prize, instituído em 2018. O vencedor do Edogawa NICHE Prize em 2020, Dr. John Craig Venter, fará uma palestra no centro de transplantes UHN Ajmera Transplant Center, no dia 25 de outubro de 2023, junto com o Programa de treinamento em medicina regenerativa (TPRM, Training Program in Regenerative Medicine) na Universidade de Toronto, coorganizado pela Sociedade Alemã de Pesquisa em Células-Tronco (GSZ).

Bringing together, all stakeholders involved in research on physical, chemical, and biological realms, biomaterials, and tissue engineering systems to develop novel solutions in regenerative medicine has been the major goal and accomplishment of NCRM NICHE, in the past 18 years. Winners and finalists of Fujio Cup Quiz (FCQ), the "FCQ Elites" are qualified to nominate the candidates for the Edogawa NICHE Prize. The inaugural prize in 2018 was awarded to Prof. James E. Till for discovery of stem cells, jointly with Prof. Ernest McCulloch. 2019 prize was awarded to Dr. Steven A. Rosenberg, for his pioneering work in adoptive immunotherapies and in 2020 to Dr. John Craig Venter for his research in synthetic biology and the human genome. NCRM NICHE team is progressing in research on implications of microgravity, synthetic chemical concoctions, and biological response modifiers, on cellular senescence and immune modulation to develop solutions, especially for rare diseases and unmet needs. (Graphic: Business Wire)