Comunicado do Business Wire :FEELM

Recentemente, o design "Palace Lantern" da FEELM para solução descartável foi anunciado como vencedor do International CMF Design Award. O International CMF Design Award é o primeiro prêmio do mundo dedicado a focar em cores, materiais, artesanato e padrões (CMF, na sua sigla em inglês). Esse prêmio promove as filosofias do design CMF e pensa conjuntamente sobre o valor inovador, o valor social, o valor humanístico e o valor comercial do design. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O trabalho premiado da FEELM, "Palace Lantern", pertence ao FEELM Max e é uma continuação do conceito ecológico de "produto como embalagem" do FEELM Max. Essa série de soluções utiliza principalmente material de papel renovável como revestimento e um grande número de materiais reciclados pós-consumo e de base biológica são usados nas peças estruturais internas para substituir o plástico. A taxa geral de redução de plástico chega a 60%, ao mesmo tempo que reduz as emissões de carbono em cerca de 52% a 58%. Toda a série de soluções adota um design que integra produto + embalagem, que os usuários podem facilmente desmontar para separar as peças da bateria para classificá-las e reciclá-las após o uso.

Além do destaque produto + embalagem em tubo de papel ecológico do FEELM Max, o "Palace Lantern" continua sendo criativo na aparência do produto: dobrando ou desdobrando suavemente o bico atomizador, ele pode ser facilmente escondido ou exposto, tornando-o mais higiênico e limpo. Depois de usar o produto, você pode remover facilmente a bateria puxando a linha dobrável inferior. A FEELM já implementou uma variedade de soluções descartáveis nos conceitos ecologicamente corretos e sustentáveis. A indústria mundial de cigarros eletrônicos descartáveis enfrenta atualmente graves desafios ambientais. O aumento de plásticos, baterias e outros resíduos causado pelo descarte de produtos também agravou até certo ponto a poluição ambiental. Como líder global em tecnologia de sistemas fechados de vaporização, a FEELM sempre refletiu sobre o desenvolvimento sustentável da indústria mundial de dispositivos descartáveis para lançar produtos com grande visão de futuro. A FEELM começou a desenvolver e projetar proativamente produtos descartáveis ecologicamente corretos muito antes do início da onda global de popularidade dos cigarros eletrônicos descartáveis. A FEELM observou três áreas principais em busca de ideias para melhorar a sustentabilidade: 1) substituição de peças de plástico por materiais ecologicamente corretos e biodegradáveis, 2) redução do consumo desnecessário de embalagens e 3) desmontagem da bateria. Várias soluções da série ambiental FEELM Max deixaram sua marca no cenário internacional. Além da série "Palace Lantern" ganhar o International CMF Design Award, a solução FEELM Max que adotou um design ecológico em espiral e tubo de papel também ganhou o Red Dot Award de 2020. Nas seleções posteriores do Red Dot Award, em 2022 e 2023, esta série de soluções também foi selecionada de maneira consecutiva. A FEELM apresentou as soluções ecológicas mencionadas em várias exposições internacionais de vaporização para marcas e consumidores internacionais. FEELM

Como uma das principais marcas de tecnologia da SMOORE, a FEELM é a maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização. Aproveitando o poder da tecnologia de aquecimento de bobina de cerâmica e da autêntica tecnologia de reprodução de sabor, a FEELM combina inovação e eletrônica para oferecer a melhor sensação e uma experiência de vaporização premium. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231018987719/pt/ Contato