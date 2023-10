China: presidente Xi Jinping recebe Putin, da Rússia, com coordenação entre países em foco

Os líderes de Rússia e China se reuniram nesta quarta-feira (18) em Pequim e pediram uma coordenação próxima na política externa. O evento ocorre no momento de mais preocupações com eventuais conflitos com o Ocidente, por causa da invasão russa na Ucrânia e das crescentes ameaças de Pequim contra Taiwan.

Em sua reunião pela manhã, Xi Jinping e Vladimir Putin discutiram comércio e o aniversário de 10 anos da iniciativa Cinturão e Rota, que tem construído rodovias, portos e usinas de energia, pela Ásia, no Oriente Médio e em outros locais. A política deixou muitos países com grandes dívidas com bancos chineses, e a tentativa de impulsionar mais a estratégia ocorre no momento em que a economia da própria China desacelera de modo considerável, devido a excesso de investimentos no mercado imobiliário.

"Nas condições difíceis atuais, a coordenação próxima na política externa é especialmente exigida", afirmou Putin, em suas declarações iniciais. "Então, em termos de relações bilaterais, estamos avançando de modo muito confiante", acrescentou, citando que o comércio bilateral caminha para superar um recorde de US$ 200 bilhões neste ano. A China é um grande comprador de petróleo e gás da Rússia, o que dá a Moscou sustentação diante de sanções do Ocidente por causa da guerra na Ucrânia. Fonte: Associated Press.