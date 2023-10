Chanceler russo visita Coreia do Norte para agradecer por apoio na ofensiva à Ucrânia

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, chegou à Coreia do Norte para uma visita oficial nesta quarta-feira (18), informaram as agências de notícias de seu país, no momento em que Moscou e Pyongyang trabalham ativamente em uma aproximação.

"Apreciamos muito seu apoio de princípio e sem ambiguidade às ações da Rússia no âmbito da operação militar especial na Ucrânia", disse Lavrov, citado pela agência de notícias russa Ria Novosti.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta visita de dois dias acontece pouco mais de um mês depois da viagem do líder norte-coreano Kim Jong-un à Rússia para uma reunião excepcional com o presidente Vladimir Putin.