Biden discursará sobre guerra Israel-Hamas e situação na Ucrânia

O presidente falará às 20h00 locais (21h00 em Brasília) do Salão Oval, onde tradicionalmente os presidentes americanos se dirigem à nação em momentos críticos.

"Amanhã, o presidente Biden se dirigirá à Nação para falar sobre nossa resposta aos ataques terroristas do Hamas contra Israel e sobre a brutal guerra que a Rússia está travando contra a Ucrânia", disse a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (18).

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará um discurso na quinta-feira (19) sobre o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas e abordará a guerra na Ucrânia com a Rússia, informou a Casa Branca.

O discurso acontecerá um dia após o retorno de Biden de uma visita-relâmpago a Israel para mostrar sua solidariedade após o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, e as subsequentes retaliações do Estado hebreu, que resultaram em milhares de mortes.

A declaração também ocorre enquanto Biden se prepara para solicitar ao Congresso um pacote combinado de US$ 100 bilhões (R$ 500 bilhões) para a Ucrânia, Israel e a crise migratória na fronteira sul dos Estados Unidos.

O presidente democrata anunciou, nesta quarta-feira, em Tel Aviv, que pediria ao Congresso um "pacote de apoio sem precedentes para a defesa de Israel" até o final desta semana.

O Congresso americano está paralisado há mais de duas semanas devido à falta de um presidente na Câmara dos Representantes, mas espera-se que a medida consiga superar o caos e obter o apoio dos democratas.

dk/nro/arm/gm/am/mvv