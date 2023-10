Biden apoia versão de Israel sobre bombardeio a hospital em Gaza

Parte deles, ao menos 471, morreram na noite de terça-feira devido ao impacto de um míssil contra um hospital em Gaza, segundo um novo balanço do Ministério de Saúde do território, governado pelo Hamas desde 2007.

Por outro lado, Israel anunciou que vai autorizar, por fim, a entrada, a partir do Egito, de "comida, água e remédios" na Faixa de Gaza, onde mais de 3.450 pessoas morreram até agora nos bombardeios israelenses, segundo as autoridades.

Tanto o movimento palestino islamita Hamas quanto os países árabes responsabilizam pelo ataque Israel, que bombardeia o território empobrecido desde 7 de outubro. Neste dia, uma incursão do Hamas em solo israelense deixou mais de 1.400 mortos e 200 reféns sequestrados.

Mas Biden apoiou a versão das autoridades israelenses durante sua visita-relâmpago a Tel Aviv, onde se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Segundo a informação de que dispomos até agora, parece que [o impacto] foi provocado por um foguete fora de controle, lançado por um grupo terrorista de Gaza", afirmou.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, Adrienne Watson, afirmou que, por enquanto, "a análise de imagens aéreas", as "comunicações interceptadas" e as "informações de acesso livre" mostram que Israel não foi responsável pelo bombardeio ao hospital Ahli Arab, no centro de Gaza.

As autoridades israelenses responsabilizaram pelo ataque a Jihad Islâmica, um grupo palestino armado, aliado do Hamas, considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e Israel. Os dois grupos palestinos acusam Israel de mentir.