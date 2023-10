Após explosão em hospital, médicos de Gaza fazem cirurgias no chão para tentar salvar vítimas

Confrontados com a escassez de suprimentos hospitalares, médicos na Cidade de Gaza realizaram cirurgias no chão, muitas vezes sem anestesia, em uma tentativa desesperada de salvar vítimas gravemente feridas pela explosão que matou civis abrigados em um hospital na terça-feira, 17.

Nesta quarta-feira, 18, palestinos continuavam encontrando corpos no hospital devastado. "Nunca vi nada parecido na minha vida", diz Ahmed Tafesh, depois de horas recolhendo restos humanos. Entre os veículos queimados, voluntários recolhem corpos e restos mortais e os colocam em sacos para cadáveres, enquanto outros corpos são enrolados em cobertores e invólucros brancos.

Ghassan Abu Sitta, cirurgião plástico que trabalha no Al-Alhi, disse ter ouvido uma forte explosão e o teto de sua sala de cirurgia desabou. "Os feridos começaram a tropeçar em nossa direção", escreveu ele em uma conta postada no Facebook. Ele viu centenas de pessoas mortas e gravemente feridas. "Coloquei um torniquete na coxa de um homem que teve sua perna arrancada e depois fui cuidar de um homem com uma lesão penetrante no pescoço."