Aeroportos da França são fechados após alertas de segurança; ameaças eram falsas

Alertas de segurança emitidos na França fecharam os aeroportos de Lyon, Toulouse e Lille devido a ameaças recebidas via e-mail. Segundo a polícia, após verificações, os avisos se mostraram falsos. A prefeitura de Lyon comunicou que a ameaça no aeroporto foi um alarme falso e ressaltou que a divulgação de informações falsas pode resultar em multa ou prisão. Já as operações do aeroporto de Nice foram interrompidas devido a uma bagagem abandonada.

A França elevou seu alerta de ameaça ao nível mais alto e nos últimos cinco dias realizou uma série de evacuações no país, dentre elas no Palácio de Versalhes e Museu do Louvre, após o assassinato de um professor na cidade de Arras na sexta-feira. Supostamente, o crime foi cometido por um ex-aluno suspeito de extremismo islâmico que, de acordo com autoridades, declarou sua lealdade ao Estado Islâmico antes do ataque.